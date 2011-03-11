-HABERAL SİLİVRİ CEZAEVİNDE İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, tedavi gördüğü hastaneden sevk edildiği Silivri Cezaevine getirildi. Bir süredir tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden cezaevine sevk edilen Haberal'ın içinde bulunduğu ambulans, iki jandarma eskort aracıyla birlikte Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine giriş yaptı. Haberal'ın bu geceyi 4 No'lu cezaevinde geçireceği öğrenildi.