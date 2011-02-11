-HABERAL RAPORUNA 4 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin, 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir astsubay, bir hemşire ve Haberal'ın iki refakatçisinden oluşan 4 kişiyle ilgili gözaltı kararı verildi. Emniyet görevlileri, sabah saatlerinde söz konusu kişileri gözaltına aldı. Özel yetkili savcı Seçen'in ayrıca, 3 Aralık 2010'da geldiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, Savcılıkta ''şüpheli'' sıfatıyla ifade veren ve ardından da serbest bırakılan Prof. Dr. Cengiz Çeliker'i, bugün yeniden ifadesini almak üzere çağırdığı kaydedildi. Çeliker'in öğleden sonra gelerek ''şüpheli'' sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Hastalığı nedeniyle İÜ Kardiyoloji Enstitüsünde tedavi gören ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuyla ilgili, Enstitünün 5 kişilik doktorlar heyetince 16 Ekim 2010'da yazılan ve ''Enstitümüzün 3. servisinde 304 numaralı odada yatmakta olan Mehmet Haberal'in durumu değerlendirilmiş ve tıbbi tedavisine ayakta devam edilerek bir ay sonra kontrole gelmek üzere taburcu edilmesine karar verilmiştir'' ifadeleri bulunan sağlık raporunun, yargılamanın yapıldığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştırılmadığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, 3 Aralık 2010'da davet edildikleri Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde Savcı Seçen tarafından şüpheli olarak sorgulanan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zerrin Yiğit, Prof. Dr. Cengiz Çeliker ve Prof. Dr. Sezer Karcıer serbest bırakılmıştı. Soruşturmada, Prof. Dr. Cengizhan Türkoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesinin ardından yeniden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine çağrılan İÜ Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız, ikinci kez geldiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde 11 Ocakta savcı Seçen tarafından sevk edildiği İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.