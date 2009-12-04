'Haberal için üzülüyorum'

Arınç, Ergenekon’dan tutuklanan Prof. Haberal’ın çok iyi bir insan olduğunu belirterek, “Öyle bir suçtan suçlanmasından dolayı ben şahsen üzülüyorum” dedi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CNN Türk’teki Ankara Kulisi programında gündemdeki konuları değerlendirdi. Arınç’ın açıklamaları şöyle:



Tartışılan cümle: (“Bayramdan sonra ne ben kalırım ne Danıştay kalır” sözlerinin anımsatılması üzerine) Bu çok planlanmış, çok anlamlı bir cümle değil. ‘Danıştay kalır ama sen gidersin’ diyenler oldu. ‘Sen kendine bak’ diyenler oldu. ‘Acaba bunun arkasından ne çıkacak’ diyenler oldu. ‘Ne Danıştay kalır’ deseydim o başka bir felaketti ama içine kendimi de sokunca biraz daha hafifletmiş oldum.



Katsayı kararı: Çok şükür ki Danıştay da yerinde ben de yerimdeyim. Birbirimizi yok etmek için kullanılmış sözler değil. Danıştay’ı vermiş olduğu karardan ötürü eleştireceğim. Bu kararı hukuki bulmuyorum.



Danıştay'dan farklı kararlar: Diyarbakır Barosu’nun, RTÜK’teki yönetmelik düzenlemesine karşı açtığı bir davada, oybirliğiyle reddediyor davayı. İtiraz ediliyor, yine reddediyor ve bu kesinleşiyor. O zaman kabul edilmiyor, bu sefer kabul ediliyor. Danıştay’ın bu verdiği karara önceki verdiği kararlar ışığında bakarsak ‘o zaman kusura bakmayın çok hukuki bir karar değil’ demeliyim.



Güzel bir insan: Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi’nin Rektörü; Arınç olarak benim Haberal’la insani ilişkilerim çok güçlü. Onun kadar insani ilişkisine önem veren bir insan tanımadım. İnsani ilişkilerimiz bakımından, tıbba yaptıkları bakımından güzel bir insan. Orada (tutuklu) olmasından dolayı ve öyle bir suçtan suçlanmasından dolayı da gerçekten ben şahsen üzülüyorum. Şahsi kanaatimi, sevgimi içimde saklıyorum. Ama böyle bir davayla ilintili olduğu için bu üzüntümü içimde saklıyorum. Misal olsun diye söyledim bunu. Başka rektörler de var; bunların geçmişte bizi üzen beyanları oldu. Ama böyle bir davada ne kadar yerleri var.



Neyle itham ediliyorlar o hâkimlerin ve savcıların işi. Yoksa ben şahsi düşünceme bakarak ‘Bu adamlar suçsuzdur diyemem’, o zaman bir başkasıyla aynı noktaya düşerim. Bunlar ‘iyi çocuktur’ diyenle benim farkım olmalı. Haberal, bana göre çok iyi bir insandı ama sadece benimle olan ilişkileri sebebiyle ben bunu biliyorum. Yoksa işlediği suç var mı, haklı mı, haksız mı, beraat edecek mi, etmeyecek mi ben hepsi için aynı kanaate sahibim; inşallah suçsuz bulunsunlar ve çıksınlar.





‘Kutlu doğum sancısı’



Arınç, Ergenekon’da 3 kuvvet komutanının ifadelerinin alınma kararıyla ilgili olarak, tüm kurumların hesap verebilir olması gerektiğini söyledi. Arınç, “Türkiye’de her şey ortaya dökülecek ve herkes yaptığı her şeyin hesabını verecek. Ben dahil. Türkiye, bunu gördüğü için kendini mutlu saymalı. Bunlar kutlu doğum sancılarıdır. Bunlar iyi şeylerdir” dedi.