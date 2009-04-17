Haberal hastaneye kaldırıldı

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Haberal, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü'nde tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Haberal, gönderildiği Metris Cezaevi'nde rahatsızlandı.



İÜ Kardiyololoji Enstitüsü'ne sevk edilen Haberal, burada tedavi altına alındı. Haberal'ın yakınları da durumu öğrenince hastaneye geldiler.



Öte yandan, Başkent Üniversitesi Senatosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında Haberal ve üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun tutuklandığı anımsatılarak, "Bu karar hepimizi derinden etkilemiştir. 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır' diyen Büyük Önder Atatürk'ün açtığı yolda, biz Başkent Üniversiteliler olarak görevimizin başında emin adımlarla çalışmalarımızı daha büyük bir azimle sürdüreceğiz" denildi.

