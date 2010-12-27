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HABERAL HASTANEDE MUAYENE EDİLECEK İSTANBUL (A.A)

27 Aralık 2010 19:27

-HABERAL HASTANEDE MUAYENE EDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme, Adli Tıp görevlilerinin, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstütüsü'nde tedavisi devam eden tutuklu sanık eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı hastanede muayene etmesine karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mehkemesi, Haberal'ın tedavisini yapan doktor tarafından düzenlenen ''potansiyel ani ölüm riskiyle hareket ettirilmesinin tıbben mümkün olmadığına'' ilişkin raporu değerlendirdi. Mahkeme, bunun üzerine, Haberal'ın Adli Tıp Kurumunca görevlendirilecek uzmanlar tarafından tedavi gördüğü hastanede kontrol edilerek, rapor düzenlenmesine hükmetti. İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Kasım tarihinde görülen duruşmada, Haberal'ın nihai sağlık durumuyla ilgili rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırarak, bu sanık hakkındaki tüm sağlık raporlarının da bu kuruma gönderilmesine karar vermişti. Bu kararın ardından Adli Tıp Kurumu'nda 20 Aralık tarihinde muayene için randevu verilen Haberal hakkında aynı tarihli bir rapor düzenlenmiş, potansiyel ani ölüm riskiyle hareket ettirilmesinin tıbben mümkün olmadığı belirtilmişti. Bunun üzerine Haberal'ın Adli Tıp Kurumu'na sevki yapılamamıştı.

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