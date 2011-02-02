Haberal hastanede jammer ablukasına alındı

T24 - Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın hastanedeki odasında arama yapan polis, operasyon öncesinde hastane çevresindeki tüm iletişim şebekelerini jammer'la etkisiz hale getirdi.



Ergenekon sanığı Prof. Mehmet Haberal'ın hastanedeki odasında yapılan aramadan önce polis haberleşmeyi engelledi. Haberal'ın aramadan haberdar olmaması için sinyal bozucu jammer'la çevredeki tüm iletişimi kesti ve bir çeşit abluka uyguladı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ergenekon tutuklusu Prof. Mehmet Haberal'a, polisin geldiğini hastane girişinde bekleyen birileri tarafından telsizle bildirildiğinin belirlenmesi üzerine jammer'lı önlem alındı. 17 Nisan 2009'da Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Haberal, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde tedavi görüyor. Haberal'ın hastane odasında 19 Ocak akşamı İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Adalet Bakanlığı'nda dört müfettiş ve savcı nezaretinde arama gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 6 saat süren aramanın, Haberal'ın yattığı hastanede gerekli güvenlik şartlarının sağlanmadığı internet ve bazı iletişim araçlarını kullandığı yönündeki bilgi üzerine 'Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı' hakkında Adalet Bakanlığı müfettişlerince yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedilmişti.





İletişim telsizle



Polis baskın öncesi hastane ve çevresini adeta abluka altına almış. Haberal'a baskından hastane önünde bekleyen bazı kişilerce telsizle haber verileceği bilgisi üzerine polisin hastaneye jammer'la gittiği ortaya çıktı. jammer'ın tüm iletişim araçlarını polis ve müfettişler Haberal'ın odasına girene kadar kestiği belirtiliyor. Aramada, Haberal'ın odasında yasak olmasına rağmen internet bağlantısı bulunan bir laptop ve telsiz bulunmuştu. Telsizin Haberal'ı uyaran kişilerle irtibatta kullanıldığı öne sürüldü. Yetkililer, telsizin teknik takibe takılmamak için tercih edildiğini belirtiyor. Odada bulunan evrak, CD ve dokümanın incelenmesi sürüyor.







