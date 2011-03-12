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HABERAL CEZAEVİNDE RAHATSIZLANDI İSTANBUL (A.A)

12 Mart 2011 19:59

-HABERAL CEZAEVİNDE RAHATSIZLANDI İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, cezaevinde rahatsızlandı.  Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde cezaevine sevk edilen müvekkilinin rahatsızlanarak geceden bu yana 4 kez kalp aritmisi geçirdiğini söyledi.  Avukat Helvacı, ''Cezaevi doktoru, acilen hastaneye kaldırılması gerektiğini söylemiş. Ancak müvekkilim Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapor sonucunda cezaevine sevk edilmesine tepki gösterdiği için tedavisinin cezaevinde yapılmasını talep etmiş. Haberal'ı götürecek Hızır Acil ambulansı cezaevinde bekletilmektedir'' diye konuştu.    Bir süre Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Haberal, Adli Tıp Kurumunun hazırladığı rapor uyarınca dün Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine gönderilmişti.

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