-HABERAL ADLİ TIP'A SEVK EDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuyla ilgili rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, geçen hafta görülen duruşmalarda sanık ve avukatların taleplerine ilişkin değerlendirme yaparak, ara kararlarını aldı. Buna göre mahkeme heyeti, Jandarma Genel Komutanlığına yazı yazılarak tutuksuz sanık emekli Orgeneral Mehmet Şener Eruygur'un Jandarma Genel Komutanı olarak görev yaptığı dönemde, 2003-2004 yıllarının tamamını içerisine alacak şekilde aylık faaliyet programlarının gönderilemesine karar verdi. Yine Jandarma Genel Komutanlığının 2003-2004 yıllarında öğrencilere burs verme gibi bir uygulamasının olup olmadığını, varsa bunun dayanağının ne olduğunun bildirilmesini isteyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Levent Ersöz ve Hasan Atilla Uğur'un da Jandarma Genel Komutanlığında görev yaptıkları 2003-2004 yıllarında, kendilerini ziyaret eden kişilerin listesinin tutulup tutulmadığının sorulmasına, varsa randevu kayıtları, ziyarete gelen ya da gelecek olan kişilerin isimlerinin bildirilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun, Jandarma Genel Komutanına 22 Eylül 2003 günü saat 16.40'ta ve 20 Ocak 2004 tarihinde saat 18.30'da bir ziyaretinin olup olmadığının, ziyaret gerçekleşmişse de odaya giriş-çıkışı gösteren kamera kayıtlarının gönderilmesini kararlaştırdı. Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme heyeti, halen soruşturması devam eden Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın iş yeri aramasında ele geçtiği söylenen dinlemelerle ilgili tutanaklardan dosya sanıkları ve dosyayla ilgili olanların onaylı suretinin istenmesine, eski kuvvet komutanları Özden Örnek, İbrahim Fırtına ve Aytaç Yalman hakkında ''Darbe Günlükleri''ne ilişkin soruşturmada verilen ''yetkisizlik kararı''nın da elden alınmasına karar verdi. -SAĞLIK RAPORLARI- Tutuklu olup halen hastanede yatan dosya sanıkları hakkındaki tüm sağlık raporlarının Bakırköy ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesini hükme bağlayan mahkeme heyeti, mahkemeye daha önceki yazışmalarda gönderilmeyen ve geçen hafta ulaşan Mehmet Haberal'ın hastaneden taburcu edilebilecek durumda olduğuna dair 16 Ekim 2009 tarihli heyet raporuyla ilgili olarak tüm evrakın Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderilerek gereğinin yapılmasına karar verdi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne müzekkere yazılarak 28 Eylül 2009'da hazırlanan ve hastanın ayakta tedavisinde sakınca bulunmadığının belirtildiği, altında da İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünden Doç Dr. Cengizhan Türkoğlu'nun imzasının bulunduğu raporun istenilmesine karar veren mahkeme heyeti, rapor geldiğinde de Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine hükmetti. Haberal'ın nihai sağlık durumuyla ilgili rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, yine bu sanık hakkındaki tüm sağlık raporlarının da bu kuruma gönderilmesine karar verdi. Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in hastalığından dolayı basına yansıdığı kadarıyla GATA'da da tedavisi devam ettiği dikkate alındığında, bu kuruma da yazı yazılarak hastanede yattığı süre içerisinde yapılan tüm işlemler, tanzim edilen evraklar, rapor gibi yazılı ve dijital belgeleri isteyen mahkeme heyeti, bu belgelerin de Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine hükmetti. -''MARJİNAL ÖĞRENCİ GRUPLARI'' LİSTESİ- Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Dönmez'in talebi üzerine Ankara Zir Vadisi ve Sapanca'daki ev aramasında çıkan bazı mühimmatın Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunup bulunmadığı konusunda askeri mahkemedeki dosyası kapsamında daha önce gelen bir cevabi yazı bulunmadığı takdirde ilgili merciden sorulmasını kararlaştırdı. İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanık Fatih Hilmioğlu'nun savunması dikkate alındığında ''Marjinal öğrenci grupları'' ayrıntılı kişisel verilerin bulunduğu belgenin kimin talimatıyla kim ya da hangi birim tarafından hazırlandığı, belge uyarınca bir işlem yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa nedenleri, belgenin resmi mercilere intikal ettirilip ettirilmediği gibi hususların bildirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, yine 2000 yılından itibaren üniversite güvenliğini sağlayan güvenlik birimlerinin sorumlu düzeydeki tüm görevlilerinin açık kimlik ve adreslerinin gönderilmesini de karara bağladı.