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HABERAL ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLEMEDİ İSTANBUL (A.A)

20 Aralık 2010 13:53

-HABERAL ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLEMEDİ İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - Mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi kararlaştırılan ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sevki yapılamadı. Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde tedavisine devam edilen müvekkili Haberal'ın 4 gün önce ani kalp tansiyonunun yükseldiğini, volter takıldığı ve bu gelişmenin psikolojik durumla tetiklenen kalp spazmı neticesinde durumunun dahada ağırlaştığını söyledi. Haberal'ın potansiyel ani ölüm riskiyle hareket ettirilmesinin tıbben mümkün olmadığını belirten Helvacı, bu sabah tedavisinde görevli uzmanlar tarafından müvekkilinin rahatsızlığına ilişkin bir rapor düzenlendiğini anlattı. Helvacı, Haberal'ın hastaneden çıkarılmasının ''potansiyel ölüm riski taşıdığı, hareket ettirilmesinin tıbben uygun olmadığı''nın belirtildiği yazılı raporun, jandarma görevlilerine verildiğini kaydetti. Avukat Helvacı, bu nedenle mahkemece, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek bugüne randevu verilen Haberal'ın hastaneden çıkarılamadığını söyledi. İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Kasım tarihinde görülen duruşmada, Haberal'ın nihai sağlık durumuyla ilgili rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırarak, bu sanık hakkındaki tüm sağlık raporlarının da bu kuruma gönderilmesine hükmetmişti.

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