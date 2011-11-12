-Haber yazacaktı haber oldu VAN (A.A) - 12.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından cesedi çıkarılan DHA muhabiri Cem Emir'in mesai arkadaşları ve ailesi yas tutuyor. Emir'in kardeşi Kemal Emir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ağabeyinin 2005 yılından bu yana gazetecilik yaptığını belirterek, ''Bunun okulunu okumadı, ancak çok istiyordu. 23 Ekim'deki depremden bu yana Erciş'te görev yaptı. Sonra Edremit'e gelmişti, orada kalıyor, Van'a gidip geliyordu. Depremden bir gün önce, daha sıcak olacağı için otele yerleşti. Gazeteciliği çok seviyordu'' dedi. DHA Diyarbakır Büro Şefi Gurbet Gökçe ise Cem Emir ile 2.5 yıl önce tanıştıklarını ifade ederek, ''Çok çalışkandı. Cem'i Tunceli'den Diyarbakır'a getirdik. Adliye ve siyaset muhabiri olarak çalıştı. Çalışkan, başarılı, mesai kavramı olmayan bir gazeteciydi'' diye konuştu. Cem Emir'in Çarşamba günü görevinin bittiğini anlatan Gökçe, şunları söyledi: ''Erciş'te ekip değiştirdik. Erzurum'dan ekip gelince onları dinlendirmeye karar verdik. Van'a geldiler. Çarşamba günü kendisine araç ulaştırdığımızı söyleyip o araçla gitmesini istedim. O da 'Ağabey Cuma günü Başbakan gelecek, onu da takip edeyim, ondan sonra dönerim' dedi. Depremin olduğu gün bir bakan vardı. Sebahattin Yılmaz, ben ve Cem, otelde aynı odada kalıyorduk. Sebahattin ağabeyi dinlenmesi için otele bıraktık. Yemeğe çıktım ben bir arkadaşımla. Cem beni telefonla aradı. Bakanla işinin bittiğini söyledi. Lokantaya gelip bizimle yemek yemesini söyledim. Haberi beraber yazacağımızı söyledim, ama kabul etmedi. Otele gidip haberi kendi yazmak istedi. Otele gitti, ondan sonrası malum.'' -Umutlu bekleyiş- Öte yandan, yıkılan Bayram Oteli'nin enkazı altında kalan Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Sebahattin Yılmaz'ın yakınları, enkaz alanında bekleyişini sürdürüyor. Yılmaz'ın eşi Gönül Yılmaz DHA muhabiri Cem Emir'in cesedinin enkaz alanında çıkarılışını izlerken gözyaşlarını tutamadı. Çevredekilerin tesellisiyle sakinleştirilen Gönül Yılmaz, 23 Ekim'deki ilk depremin olduğu dönemde eşinin kendisini Erzurum'daki bir yakınının yanına gönderdiğini anlattı. Eşinin ise Van'da kaldığını ifade eden Yılmaz, ''Evimiz ilk depremde hasar gördüğü için kalınamayacak durumdaydı. Bizim için korkuyordu, kendisi de depremden korkuyordu. Evimiz hasarlı olduğu için otele yerleşmişti. Orada haber yazarken depreme yakalandığını söylediler. Enkaz altında kaldı. Umutluyuz, inşallah kendisine canlı ulaşırlar'' dedi.