HaberTürk yazarından muhalefete: Seçmen net bir fotoğraf görmek istiyor artık, kimin 'Reis Adayı' olarak öne çıkacağını bilmek istiyor

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, seçimenin muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını görmek istediğini söylerken, "Kimin kiminle olacağı ve kimin 'Reis Adayı' olarak öne çıkacağını bilmek istiyor" dedi.

Yılman, muhalefetin "Biz bugün yüzde 25’in üzerine çıktığı iddia edilen kararsız seçmeni neden ikna edememişiz ve ne yapsak da acaba şimdiden ikna ederiz?” sorusunu düşünmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı

"Bana göre sorunun cevabı çok net!

1. Derhal ittifaka hangi partilerin dahil olacağı netleşmeli..

2. Ortak politikalar ve yol haritası belirlenmeli.

3. İttifakın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına artık en kısa sürede karar verilmeli!

Büyük iş, büyük olay tabii bu yazdıklarım ama kararsız seçmenin kararını verebilmesi adına yukarıda maddeler halinde saydığım aşamaların bir an evvel hayata geçirilmesi bir mecburiyet... Çünkü kararlı ya da kararsız tüm seçmenler net bir fotoğraf görmek istiyor artık! Kimin kiminle olacağı ve kimin 'Reis Adayı' olarak öne çıkacağını bilmek istiyor.

Cumhur İttifakı’nın en büyük avantajı da bu zaten. Normal tarihinde dahi yapılacak olsa... Önümüzdeki seçimde kimi aday göstereceği şimdiden belli! Peki ya diğer taraf? Orası ne alemde? Söyleyeyim; bambaşka bir alemde! Bırakın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını falan... Hala ittifaklarının çatısı altında hangi partiler var ya da olacak belli bile değil. Hülasa..."

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