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Spor

HaberTürk yazarından Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi: Daum destekli Okan Buruk

12 Mart 2020 12:04

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çeliker, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Okan Buruk'un ideal hoca olacağını belirterek, "Sene sonunda Daum'un scouting şefi olarak bulunduğu bir yapıda kendisine destek olunması şartıyla Okan Buruk iyi bir tercih olabilir." ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çeliker, Emre Belözoğlu'nun bürokratik birçok sorunu çözebileceğini savunduğu yazısında, tecrübeli futbolcunun profesyonel yönetici olarak Futbol A.Ş.'ye alınması gerektiğini söyledi.

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