HaberTürk yazarından AVM kararına tepki: Biz normal hayata dönmek istiyoruz tamam ama Covid-19’un bundan haberi var mı?

Yeni tip Koroanvirüs (Covid-19) salgını ile mücadele henüz bitmemişken AVM'lerin açılacak olmasına gelen tepkiler sürüyor. Pandemi ile mücadelenin yerini ekonomik daralma ile mücadelenin aldığını söyleyen HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Kara, "Biz normal hayata dönmek istiyoruz tamam ama Covid-19’un bundan haberi var mı?" diyerek duruma tepkisini gösterdi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in, "Vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken, bu hafta başında bir gün içinde vaka sayısında önemli bir artış yaşandı” açıklamasını hatırlatan Karaca, devamında şunları kaydetti:

ABD son 1 ayda belgelenen en düşük günlük ölüm sayısına ulaşmıştı ve bu durum Trump’ın “Bitsin artık bu süreç!” talebine mesnet oluşturacak gibi görünüyordu. Ancak tam bu noktada başka bir şey oldu: New York Times ABD’deki yetkililerin iç yazışmalarını ve corona virüsü ile ilgili öngörülerini ele geçirdi ve bir özel haber yaptı. “İç yazışmalar’ gösteriyor ki, hükümetin gerçek fikri, Mayıs ayı sonuna doğru her gün 200 bin yeni vaka tespit edileceği ve her gün yaklaşık 3 bin insanın yaşamını yitireceği yönünde. Ele geçirilen belgelerde Salgın Hastalıkla Kontrol ve Mücadele Merkezi’nin “Çok sayıda bölgede acı ve ağırlık devam edecek” yorumunu yaptığı görüldü. Uzmanlar Haziran ayıyla birlikte yaklaşık vaka sayısında yaklaşık yüzde 70 daha fazla artış olacağını öngörüyor; işletmelerin ve ekonominin tekrar açılmasının ülkede son 7 haftada alınan önlemleri çöpe atacağını ifade ediyorlar.

