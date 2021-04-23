HaberTürk yazarı Yılman: Yirmilik iki zeki ve çalışkan velet Türk milletinden 3.5 milyar doları çarpıp, kapağı Bahama adalarına atmayı başardı, çünkü bu alanda denetim sıfır

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığının iddia edilmesine ilişkin olarak, Çiftlik Bank skandalını anımsattı. Yılman, "Yirmilik iki zeki ve çalışkan velet Türk milletinden 3.5 milyar doları çarpıp, kapağı Bahama adalarına atmayı başardı, çünkü bu alanda denetim sıfır" görüşünü savundu.

Yılman yazısında, "Belli ki Türkiye açısından en büyük mali dolandırıcılık olarak tarihe geçen THODEX skandalıyla ilgili ilerleyen günlerde daha çok bilgi, belge, detay ortaya çıkacak. Ve şaka gibi ama işte şeceresi neredeyse hiç bilinmeyen Özer de, tıpkı 'Çiftlik Bank' üzerinden vurgun yapan tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın gibi dönüşü olmayan bir biletle kayıplara karıştı. Yani değerli okur…İnanılır gibi değil ama sadece ve sadece yazılım kullanan bu yirmilik iki zeki ve çalışkan velet, Türk Milletinden 500.000 kişiyi ve toplamda 3.5 milyar doları çarpıp, kapağı Bahama adalarına atmayı başardı." düşüncesini dile getirdi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Peki nasıl? Nasıl böyle kusursuz yapabildiler bu operasyonları? Neden bu durum yaşandı? Söyleyeyim… Çünkü dolandırıcılıkta yeni bir sistem olan bu alanda denetim sıfır. Buna mukabil, geçmiş dolandırıcılık hikayelerinden hareket edip de, “caydırıcı” hiçbir örnek ortaya koyamadı hukuk düzenimiz. Resmen ama resmen; “Saldım çayıra, mevlam kayıra” anlayışına terk edildi. Hal böyle olunca da, bu alanın açıklarının ne olduğu konusunda pek mahir olan Mehmet Aydın ve Faruk Fatih Özer gibi fırıldaklar at koşturmaya başladı. Peki dünyanın en büyük saadet zinciri ile milyar dolarlık vurgun yapılan Amerika’da böyle bir şey mümkün mü?

Tabii ki değil. Çünkü orada sistem tıkır tıkır işliyor. Amerikan yargısı kurduğu; “Saadet Zinciri” ile milyarlarca dolarlık vurgun yapan Bernie Madoff’a öyle bir ceza kesti ki değerli okurlarım... Onun başına gelenleri bilen, gören Amerikalı bir vatandaşın, onun yaptığı benzer bir dolandırıcılığa meyletmesi zaten imkansız hale geldi."