HaberTürk yazarı Yılman: "Ülkenin gündeminin bir mafya babasının şahsi kızgınlıklarından hareketle yaptığı açıklamalardır" demek ahmaklıktır!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, "1 seneyi geçkin bir zamandır başa bela olan bir virüs yüzünden kepengini indirip kaldırmaktan perişan olmuş esnaf ayakta durabilme savaşı verirken ya da aylardan beridir işsiz olan bir baba ay sonu ödeyeceği kirayı nasıl ödeyeceğinin hesabını yaparken… 'Ülkenin gündeminin bir mafya babasının şahsi kızgınlıklarından, öfkelerinden hareketle başlatmış olduğu videolar serisi ile yaptığı açıklamalardır!' demek… En hafif deyimle ahmaklıktır!" dedi

Yılman, "Hiç kimse kusura bakmasın; ben ahmak değilim! Elbette ki herkes gibi pür dikkat takipteyim olanı biteni… Sektirmeden izliyorum videolarını… Ancak benim için bu kadar. Çünkü yayınladığı o seri videolar ile gündem yarattığı düşünülen Sedat Peker denilince benim aklıma sadece bir dönem bu iktidara oy toplamak için düzenlediği mitingleri geliyor. Ve o mitinglerinde muhaliflere ettiği sinkaflı küfürler... Mideme ağrılar giriyor filan. Birden kalp atışlarım yükseliyor. Ve ister istemez bir mesafe koyuyor dürtülerim. O nedenle sadece izlemekle yetiniyorum olanı biteni" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Pardon ama benim nazarımda ezelden beridir adı suç örgütü liderliğinden başka hiçbir anlam ifade etmeyen bir şahsın savcılığı alakadar etmeyen iddialarının parlatılmasına, yıldızlaştırılmasına, yaygınlaştırılmasına niye dahil olayım? O iddialarla da vaktinde kim ya da hangi siyasiler, gazeteciler, işadamı ahbaplık yaptı ise onlar ilgilensin bir zahmet! Musluğundan kan akıtacağı duş teknelerinin altına kimler seramiği döşedi ya da gülümseyerek kimler izledi ise onlar bakınsın!" düşüncesini dile getirdi.

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