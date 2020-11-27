HaberTürk yazarı Yılman: Son birkaç gündür yapılan konuşmalar reformun şimdilik hayal olduğunu gösterdi

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk reform açıklamalarına destek verdiğini hatırlatarak, “Son birkaç gündür yapılan konuşmalar, tartışmalar benim anladığım ya da beklediğim reformun şimdilik hayal olduğunu ve uzunca bir zaman da hayal olarak kalacağını gösterdi.” görüşünü savundu.

Yılman, "Ben ülkesini seven ve hiçbir partiye gönül bağı olmayan, memleket meselelerini de tarafsızca yorumlamaya gayret eden ve önünde arkasında hiçbir sıfat taşımayan bir demokratım. Kim ki ülkemin refahı, mutluluğu, huzuru ve demokrasisi adına iyi bir şeyler yapma gayretiyle adım atacağını söylüyor... Ama, fakat, şu, bu demeden inanırım ve elimden geldiğince de omuz veririm. Çünkü bu gemi batarsa hep beraber batacağız." düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Özetle... Ben gerçekten de inandım Erdoğan’ın yepyeni bir açılım için düğmeye bastığına ve devam da ettireceğine. Ama olmadı. Neden olmadı, neden başlamadan bitti? Neler oluyor perde arkasında bilmiyorum. Şahsen bilmek de istemiyorum çünkü her ne olduysa memleket hayrına olmadı." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın