HaberTürk yazarı Yılman: Sokak şu anda çok tehlikeli; haklı tepkileriniz sinsice planlarla bambaşka bir amaca hizmet için kullanılabilir

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki göstermek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sokağa çıkan vatandaşlarla ilgili olarak, "Tecrübelerimizden biliyoruz ki… Bu hakkın kullanımı maalesef bu ülkede çok kolaylıkla pratiğe dökülebilen bir şey değil. Kolay olabilmesi için iktidarın uyarına gelecek bir içeriği olabilmeli. Bu durumda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Herhangi bir zorlukla da karşılaşmazsınız. Ama eyleminizin içeriği doğrudan iktidarı ve yönetimi ile alakalı bir durumu hedef alıyorsa… Sokağa çıkmadan evvel iyice bir düşünmelisiniz. Çünkü bazı kötü niyetliler tarafından ananızın ak sütü gibi helal da olsa bu hakkı kullanışınız siz hiç farkında olmadan başka amaçlara hizmet edecek vaziyete evrilebilir" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, Gezi Parkı eylemlerini örnek göstererek, "Bir grup çevreci, aktivist genç tarafından son derece iyi niyetli başlatılan o masum eylem, provokatörlerin kışkırtması ile onlarca masum insanın hayatını kaybettiği bir trajediyle sonlandı. O sinsilerin kirli oyunlarını sahneye koyması ile birlikte bir süre sonra had safhaya varan vandallık ülkede ağır tahribat yarattı. Hatırlatırım; o tahribat bugün hala iktidarın ve taraftarlarının kullandığı en değerli argümandır" ifadesini kullandı.

Yılman, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes gibi ekonomik olarak ülkenin geldiği noktadan ben de kesinlikle hoşnut değilim ve ben de çoğunluk gibi yaşanan bu sıkıntıların nedeninin iktidarın ekonomi politikalarının yanlışlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Ve bu gerçek karşısında vatandaşın tepkili olmasının da işin bir doğası olduğunu biliyorum. Ama endişeliyim ve korkuyorum. Çünkü birilerinin sotada beklediğini ve çok pis bir sinsilik peşinde olduğunu görüyorum.

O yüzden de bir kez daha tekrar ediyorum; 'Sokak şu anda çok ama çok tehlikeli. Haklı tepkileriniz sinsice planlarla bambaşka bir amaca hizmet için kullanılabilir. Düşmeyin bu tuzağa lütfen ve gelmeyin bu pis oyunlara!'"

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