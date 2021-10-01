HaberTürk yazarı Yılman: Kürt meselesi; 'Kart Kurt' seviyesinden alınıp bambaşka bir noktaya taşındıysa bunun sağlayıcısı o süreçte atılan adımlardır

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, 'demokratik açılım' ve 'çözüm süreci' döneminde AKP'nin olağanüstü başarılara imza attığını savunarak, "Kürt Meselesi; 'Kart Kurt' seviyesinden alınıp bambaşka bir noktaya taşındı ise bunun da sağlayıcısı o süreçte atılan adımlar olmuştur" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Kürt Sorunu’nda; 'Kart Kurt' noktasında değiliz ama…" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Çok farklı siyaset anlayışından gelen bir gazeteci/yazar olmama rağmen… AK Parti’nin 1000 yıldan fazla bir zamandan bu yana aynı topraklarda yaşayan iki milletin kansız, kavgasız, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını sağlayacak en önemli enstrüman olan siyaseti kullanmak üzere yola çıktığı gün bir demokrat yazar/gazeteci/yurttaş olarak benim üzerime düşen tek şey; o siyasete omuz vermekti!

Sonuna kadar da destek verdim bu yüzden de... Yüreğimle, duruşumla, kalemimle, sözümle siz deyin; 'Çözüm Süreci' ben diyeyim; 'Demokratik Açılım' denilen o projenin sorumluluğunu aldım.

Çok açık yazıyorum; Bugün olsa… Yine veririm. Çünkü bana göre bu ülkede çözülmesi elzem olan sorunların en başında 'Kürt Sorunu' geliyordu.

Ki, AK Parti olağanüstü başarılara imza attı o projeyle… 'O oldu, bu oldu, şu oldu' vesaire, sonuçlandıramadı belki ama hiç kimse kusura bakmasın… Kürt Meselesi; 'Kart Kurt' seviyesinden alınıp bambaşka bir noktaya taşındı ise bunun da sağlayıcısı o süreçte atılan adımlar olmuştur.

Şimdi devamı için bir çaba var. Ve ben yine bir demokrat olarak bu çabayı iyi niyetli görüyorum. Gördüğüm için de dün kendi mahallemden dayak yemeyi göze alarak destek verdiğim AK Parti taraftarlarının garip reaksiyonlarıyla karşılaşıyorum.

Elbette Kürt Sorunu, AK Parti’nin aldığı o noktada yani 'Kart Kurt' noktasında değil. Çok ama çok yol katedildi. Ancak sorun hala var. Ki, bu sorunların bazıları neredeyse meseleyi yeniden o, 'Kart Kurt' seviyesine taşır noktada.

İlk hedefi Kürt halkının bu topraklara aidiyet duygusu besleme amacını taşıyan demokratik açılımlı o yıllarda konuşulması, tartışılması dahi mümkün olmayan olaylara tanık oluyoruz son zamanlarda."

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