HaberTürk yazarı Yılman: Köylüsü ve şehirlisi ile Türkiye insanı çok depresif bir dönemden geçiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, "Köylüsü ve şehirlisi ile Türkiye insanı çok depresif bir dönemden geçiyor. Bugünün iktidarı seçimi falan hesaba katmadan ekonomiyi düzeltmek için hamlelerini artırmalı" değerlendirmesini yaptı.

Yılman Elbistan Yalak köyündeki ziyareti köşesine taşıdı. Yılman yazısında, "Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan’da manzara ne idiyse… Anadolu’nun Güney Doğu’su olarak bilinen Maraş’ın köyünde de durum aynı. Evet… Köy hayatı gereği köylünün şehirliye göre standartları farklı. Et, süt, yoğurt, yumurta gibi temel gıda ürünleri kendi üretimleri olduğu için son günlerin tartışması olan marketlerdeki fahiş etiket fiyatlarıyla filan pek alakadar olmuyorlar. Ya da babadan kalma toprak, kerpiç evlerde yaşadıkları için şehirdekiler gibi ev sahiplerinin kiralara yaptığı zamları pek umursamıyorlar. Isınma araçları tezek ya da odun gibi eski tip araçlar olduğu için doğalgaz faturası nedir bilmiyorlar ama… Köylü de şehirde yaşayan biri gibi mutsuzluk içerisinde debeleniyor." düşüncesini dile getirdi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Dev metropollerde, şehirde yaşayanlar tüketimdeki pahalılık nedeniyle sitemkar… Köyde yaşayansa binbir çabayla ürettiğinin gerçek karşılığını bulamadığından… Hülasa… Bu seyahatlerim vesilesi şuna şahit oldum ki; Köylüsü ve şehirlisi ile Türkiye insanı çok depresif bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntılı dönemin acilen atlatılması için köklü çözümlerin pratiğe dökülmesi elzem artık. Sorsanız; “Bir erken seçim çözüm mü peki?” diye… Yanıtım hayır olur. Çünkü erken ya da zamanında… Seçime kadar bu ruh hali ile gitmez Türkiye… Bugünün iktidarı… Seçimi falan hesaba katmadan ekonomiyi düzeltmek için hamlelerini artırmalı."

Özellikle de oy deposu köylülerin, çiftçilerin kısmı de olsa rahatlığını sağlayabilmek için derhal ve tez elden onların ruhunu okşayacak dokunmalar da bulunmalı…