HaberTürk yazarı Yılman: Kızılay son 5 yılda izlenen politikalar neticesinde resmen dev bir holdinge dönüştü

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Kızılay'ın son 5 yılda izlediği politikaların sonucunda 'dev bir holdinge' dönüştüğünü yazdı. Yılman, "Kınık’ın Kızılay’da yaptığı çalışmaların sanıldığı gibi gönüllülük esasına dayalı olmadığı da ortaya çıkıyor" görüşünü savundu.

Yılman, "Savaşların geride kaldığı Türkiye Cumhuriyeti’nde, Kızılay’ın yeni görevi hayırseverlerden aldıklarını garibanlara aktarmak oldu.Gerçekten de müthiş bir organizasyona dönüştü.Osmanlı’dan beri varlığını sürdüren bu dernek sadece afet zamanlarında değil, zora düşülen her zaman yoksulun yanında yer aldı.Ancak büyüdükçe, geliştikçe profesyonelleşme ihtiyacı hasıl oldu.Dernekte başta başkan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere binlerce insan gönüllülük temelinde görev yaparken…Profesyonel olanların ise makul maaş miktarları ile istihdamına karar verildi.Bu yönetim anlayışı uzunca yıllar da bu şekilde devam etti.Ancak Atatürk’ün tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak hayal ettiği ve geleceğe miras bıraktığı milletin hayır kurumu olan Kızılay son 5 yılda izlenen politikalar neticesinde resmen dev bir holdinge dönüştü." düşüncesini dile getirdi.

Kızılay'ın çok sayıda şirket kurduğunu ve yönetim kurulu başkanın da Kınık olduğunu hatırlatan Yılman yazısında,"Kınık’ın Kızılay Başkanlığı karşılığında herhangi bir ücret alması mümkün değil.Çünkü derneğin tüzüğü zaten buna izin vermiyor. Ancak Kınık’ın Kızılay çatısı altında kurulan şirketlerin yönetim kurulu başkanı ya da üyesi sıfatıyla 'huzur hakkı' adı altında bir ücret aldığı biliniyor.Elimde bir belge olmadığı için duyduğum tam miktarları yazamıyorum ama 10 şirkette görev aldığını düşünürsek ve her bir şirket için aldığı rakamları toplarsak Sayın Kınık’ın Kızılay’da yaptığı çalışmaların sanıldığı gibi gönüllülük esasına dayalı olmadığı da ortaya çıkıyor.Bütün bunlar bir yana…Bir de şu profesyonellerin istihdam edilmelerini sağlayan maaş konusu var.Daha önce de gündeme gelen ancak Kızılay Yönetimi tarafından kesinlikle yalanlanmayan bu kadroların maaş miktarlarına ait olduğu iddia edilen liste İzmir’de yaşanan son felaket dolayısıyla yine gündeme geldi. Liste doğru mu değil mi bilmiyorum ama... Kızılay'dan maaşlar konusunda şeffaf olmasını ve iddialara yanıt vermelerini bekliyorum." ifadesini kullandı.