HaberTürk yazarı Yılman: Her biri zeka küpü olan o evlatlarımızın; ”terörist, terör bağlantılı” bilmem ne diyerek yaftalanmasına kahroluyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilere yönelik kullandığı “Bu işin içinde olan teröristler var” açıklamasına göndermede bulunarak, “Her biri zeka küpü olan o evlatlarımızın; ‘terörist, terör bağlantılı’ bilmem ne diyerek yaftalanmasına kahroluyorum” yorumunu yaptı.

Yılman yazısında, “O gençler arasında benim de evladım olabilirdi. Soruyorum; 'Kimin ne hakkı var o üniversitenin kapısından içeri girmek için yıllarca gecesini gündüzüne katmış biricik evladımı 'terörist, terör bağlantılı' falan diye kamuoyunun önüne atıp yargılatmaya!' Kolay mı yetiştirdik biz o çocukları? Kaldı ki ne yapmış bu gençler? Yaptıkları tek şey; 'Bu böyle olacak!”'denilerek yapılan bir atamaya, dayatmaya... Bir hukuk devletinde yaşıyor olduğunun bilinci ile demokratik hakkını kullanarak itiraz etmek olmuş. Nesi suç; 'Hayır bu insan benim rektörüm olamaz!' demenin?" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Ayrıca nedir yahu sırf bu hakkını kullanıyor diye gençlere bu kızgınlık, öfke ve 'terör bağlantılı' feveranları filan! Yazık değil mi geleceğimiz olan bu evlatlara bu muamele? Ne istiyoruz biz? Nasıl bir gelecek hayal ediyoruz? Emme basma tulumba misali her şeye sadece kafa sallayacak, 'Tamam efendim, peki efendim' demenin ötesine geçemeyecek duyarsız, duygusuz, aptal, salak insanlar topluluğu mu?" ifadesini kullandı.