HaberTürk yazarı Yılman: Deprem kapımızda ve biz hâlâ “Kanal İstanbul”u tartışıyoruz!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, bir İstanbullu olarak Kanal İstanbul projesindeki ısrar ve inadı anlamakta zorlandığını belirterek, "Deprem kapımızda ve biz hâlâ “Kanal İstanbul”u tartışıyoruz!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Allah korumayacak bizi çünkü İstanbul yapılaşması maalesef korkunç durumda. Şehirdeki yüzde 80 bina depreme dayanıksız ve gerçeğimiz buyken Allah bizim için ne yapsın? Allah insanoğluna akıl vermiş, irade vermiş ve güç vermiş. Bu verdiklerini adamakıllı kullananı elbette korur. Kullanmayanı ya da şartları gereği kullanamayanı niye korusun!" görüşünü savundu.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Şehir dönüşüme girdi evet ama kentsel değil, rantsal! Her boş araziye koca koca gökdelenler dikildi ancak bırakın 6.8 ya da 7.2 şiddetini 5.5'lik iyi bir sallanmada yerle bir olacak çürük, bitik binaların dönüşümü için maalesef köklü ve radikal bir değişime gidilmedi. İstanbul’un mevcut yapı durumu değiştirilip, dönüştürüleceğine bambaşka projeler peşinde koşuluyor.

Mesela; “Kanal İstanbul!” Sanıyordum ki mevcut şartlar ve gelecek ülke ekonomisiyle ilgili öngörüler nedeniyle bu projeye en azından şimdilik mesafe konuldu filan. Yanılmışım. Kanal İstanbul konusunda ısrar ve inat hala devam ediyormuş meğer. Haber aldık ki, projenin yapılacağı güzergahta bulunan tüm hayvan ahırlarının ivedi bir şekilde tahliye edilmesine karar verilmiş. Bir İstanbullu olarak bu proje ile ilgili ısrar ve inadı anlamakta, idrak etmekte zorlanıyorum. Yahu önce İstanbul’un, İstanbullunun depreme karşı can güvenliğini sağlayacak şu dönüşümü bir adam akıllı hayata geçirin de... Jeopolitik gücünü şusunu busunu da sonra düşünün."