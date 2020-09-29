HaberTürk yazarı Yılman’dan Soylu’ya: Bir Ogün Samast daha başımıza bela olmadan Ermeni milleti ile ilgili adice paylaşımlar yapanlarla ilgili ciddi bir yaptırım alınmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Azerbaycan- Ermenistan hattındaki çatışmaların ardından Türkiye'de yaşayan Ermenilerin tedirginliklerinin arttığını belirtti. Yılman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Bir Ogün Samast daha başımıza bela olmadan Ermenistan’ın haksız işgaliyle başlayan savaş nedeniyle klavyelerinden Türkiye’deki Ermenilerle ilgili sosyal medya hesaplarından nefret paylaşımları yapan fanatiklerle ilgili kesinlikle bir şeyler yapılmalı. Hem de acilen…" görüşünü savundu.

Yılman, "Sözüm ona milliyetçi bu sahte klavye kabadayılarının ne yazarsa yazsın boşa yazdıkları gibi anlayışla bakılmamalı meseleye… Evet… Bu sahte milliyetçiler, kabadayılar ancak klavyeleri üzerinden ahkam keserler doğru. Karşısında polisi, savcıyı, hakimi görünce korkudan donlarını ıslatıp; 'Ben öyle demek istememiştim… Kem küm' ederler ok! Ama unutmayalım… Üç beş daha fazla takipçi kazanmak için klavyelerinden ırkçılık yapıp, nefretlerini kusan bu alçak fanatikleri takip eden binlerce cahil, bilinçsiz, bilgisiz genç insan var" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "O alçakların yazdıklarından etkilenip Ermeni komşusuna, iş arkadaşına gözü kapalı tetiği çekebilecek Ogün Samastlar var. O Samastlar’ın cahilliklerini eyleme dönüştürmesine izin vermemek lazım! Bu yüzden tekrar söylüyorum… Ermenistan-Azerbaycan savaşı üzerinden sosyal medyada Ermeni milleti ile ilgili adice, alçakça paylaşımlar yapanlarla ilgili ciddi bir yaptırım alınmalı. Geç kalmadan ama bir Ogün Samast daha başımıza bela olmadan…" ifadesini kullandı.

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