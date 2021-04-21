HaberTürk yazarı Yılman'dan gri pasaport skandalı tepkisi: Esas sorumluları hiç kusura bakmasınlar valilikler ile nüfus müdürlükleridir

Türkiye’nin çeşitli belediyelerinden Almanya’ya hizmet pasaportu olan gri pasaportla insan kaçakçılığı yapılmasının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, “Kim, hangi belediye bu işin bile/isteye bir parçası oldu ise de Allah'ından bulsun. Ancak Allah'a havale edilmesi gerekenler sadece onlar mı?” sorusunu gündeme getirdiği bugünkü köşesinde, “Bu skandalın esas sorumluları hiç kusura bakmasınlar valilikler ile nüfus müdürlükleridir” görüşünü ifade etti.

“Benim bildiğim kadarıyla şu ana kadar bu konuda sadece Malatya’da bir vali yardımcısı açığa alındı. Peki Yeşilyurt Belediyesi üzerinden iki kafile halinde toplamda 91 kişinin Almanya’nın Hannover şehrine gidişi için aracı olan nüfus müdürlüğü? Onlarla ilgili hiçbir yaptırım olmayacak mı?” diye soran Yılman, şöyle tepki gösterdi:

“Benim pasaportumun itibarının dış dünyada yerle bir olmasına sebep olan tüm bu sorumsuzlardan hesap sorulmayacak mı? Bu ülkenin en saygın pasaportlarından biri olan ve devletin hizmeti için kullanılan pasaportumuzla ilgili şaibe oluşmasına, değer kaybı yaşamasına neden oldunuz! Ne için yaptınız bilmiyoruz ama bu ülkeye bu kötülüğe karşı değer miydi?”

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