HaberTürk yazarı Yılman'dan 'emekli amiral bildirisi' yorumu: Kimse kusura bakmasın, metinde sivil iktidara parmak sallayan, 'Ya adam olursunuz ya da gereğini yaparız!' mealinde bir tehdit filan görmedim

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, 103 emekli amiralin 'Montrö bildirisiyle' ilgili olarak, "Bir demokrat olarak askerlerin (emekli ya da muvazzaf) toplu bir şekilde bir gece yarısı siyasi iktidarlara hitaben bir bildiri yayımlamalarını doğru bulmuyorum. Ama bu, söz konusu bildiriyi bir darbe tehdidi, çağrısı olarak okuduğum anlamına da gelmez. Kimse kusura bakmasın okuduğum o metinde sivil iktidara parmak sallayan, 'Ya adam olursunuz ya da gereğini yaparız!' mealinde bir tehdit filan görmedim ben" dedi.

"Ancak tabii niyet ne olursa olsun bu çağrışımlara yol açmamaları gerekiyordu emekli amirallerin" diyen Yılman, "Asker kimliği vurgusu öne çıkarılarak yapılan bu tip kategorik bildirilere karşıyım. Doğru bir iş olmadı bu iş. Yanlış yaptılar ve en önemlisi bu yanlışı yaparak demokratik siyaset ortamının daha da zehirli hale gelmesine yol açtılar" ifadesini kullandı.

Yılman, "Bu arada dün sosyal medyaya ve haber sitelerine, TV ekranlarına biraz bakınınca şunu gördüm… Hem bildiriye imza koyan emekli amiraller hem de onlara destek veren muhalifler, iktidar ve çevresinin bildiri karşısında gösterdiği tepkilerden şikayet ediyorlardı. Ardı ardına yapılan açıklamalarla iktidar tarafının söz konusu bildiriyi kullanarak seçmen kitleleri nezdinde bir mağduriyet yaratma gayretinde olduğunu öne sürüyorlardı. Bu tezlerine katılmamam mümkün değil ama ne bekliyorlardı karşılığında onu da anlayamıyorum. Yüzde 100 oluşacak tablo zaten buydu. Tersi olması bir sürpriz olurdu. Asıl iktidar ve çevrelerinin tamamı emekli asker olan 104 amiralin ortak yayınladığı bu bildiriyi kendi taraftarlarını konsolide etmek için bir fırsat olarak görüp değerlendirmemesi şaşırtıcı olurdu" görüşünü savundu.

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