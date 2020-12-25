HaberTürk yazarı Yılman'dan Ebubekir Sifil'e: Sen kendini ne sanıyorsun hoca efendi?

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, gazeteciler Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın cenazelerinin camilere sokulmaması gerektiğini söyleyen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Ebubekir Sifil'e, "Sen kendini ne sanıyorsun hoca efendi?" diyerek tepki gösterdi.

Yılman, "Dindar değilim ancak kim olursa olsun bir insanın öldükten sonra nasıl defnedileceğine, nereden son yolculuğuna uğurlanacağına değil bir ilahiyatçının... Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bile hakkı bulunmadığını bilecek kadar da Müslümanım! Son yolculuğunun nereden, nasıl olacağına kişi kendisi karar verir. Eğer bu konuda özel bir vasiyet bırakmadan göçüp gitmişse dünyadan... Ailesi ne arzu ediyorsa o uygun görülür. Bunun dışında kim ahkam kesiyorsa Allah’ın hükümlerine burnunu sokarak hadsizlik yapmış olur! Çünkü semavi tüm dinlere göre camiiler, kiliseler, havralar Allah’ın evleridir. Bu evlere kim girebilir giremez sadece O bilir!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Son olarak şu notu da düşeyim...Ebubekir Sifil ya da onun bu skandal paylaşımına destek verenler bilmeli ki yaptıkları iş çok ama çok tehlikeli! Büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede adı sanı verilerek insanların İslamiyetle, namazla, duayla alay ettiği yalanını uydurup bu insanların cenazelerinin camilere sokulmamasını istemek aleni kışkırtıcılıktır!Bu insanları bağnazlara, yobazlara hedef gösterip aslında; 'Linç edin! Saldırın!' demektir!Bu da hem insani olarak hem de hukuki olarak büyük suçtur!" ifadesini kullandı.