Sevilay Yılman'dan Aynur Doğan fotoğrafı eleştirilerine: Hatırladınız değil mi hani şu Öcalan’ın mektubunun okunduğu Diyarbakır’daki meşhur Nevroz mitingini?

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, konseri iptal edilen Aynur Doğan'ın Almanya’da verdiği bir konser salonunda arkasında; “Öcalan’a özgürlük” pankartının olduğu fotoğrafının dolaşıma sokulduğunu belirterek, Yasak sonrası kamuoyunda oluşan tepki sanırım o yasaklamanın perde arkasındaki köhnemiş zihniyetin asabını fena bozdu… Ki, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Aynur’u itibarsızlaştırmak için adeta seferberlik başlattılar. Bulmuşlar çözüm süreci yıllarından bir foto…" değerlendirmesini yaptı. Çözüm sürecinde silah bırakma çağrısının ardından Diyarbakır'da yapılan ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajının okunduğu Nevruz kutlamasını hatırlattı. Yılman, "Arkamızda dev Abdullah Öcalan resimleri, PKK bayrakları olduğu halde TRT başta olmak üzere, ATV, A Haber, 24 TV, TV Net’te filan saatlerce canlı yayın yaptık" ifadesini kullandı.

Yılman yazısında, "Aynur’un 2011’de Almanya’da verdiği bir konser salonundan… Arkasında; “Öcalan’a özgürlük” pankartları, PKK bayrakları filan. Soktular o fotoğrafı dolaşıma ve “PKK destekçisi, terör destekçisi” ifadeleri eşliğinde Aynur hakkında olumsuz bir algı oluşturmaya çalışıp yasağı savunmaya kalktılar. Ben şimdi izninizle bu hesapların kullanıcılarına seslenmek istiyorum; Arkadaşlar… Boşuna kendinizi yormayın. Çünkü bunu bu defa başarayamacaksınız! Çünkü Türkiye o eski Türkiye değil! Ahmet Kaya’nın; ”Kürtçe bir türkü söyleyeceğim. Klip çekecek bir babayiğit arıyorum” dediği o gece yaşadıklarının benzerini hiçbir sanatçı bir daha yaşamayacak bu ülkede. O dönemler geride kaldı artık. O gün zamanın ruhu bambaşkaydı ve medyası dahil tüm memlekette yasakçı, faşist bir zihniyet hükümdardı ve bambaşka bir korku sarmıştı insanları. O yüzden de Ahmet Kaya sahipsiz bırakıldı ama bilinsin isterim… Artık öyle bir ruh yok! Aynur gibi dünya çapında karşılığı olan bir sanat güneşini yedirtmeyiz bu defa." düşüncesini dile getirdi.

Yılman şunları kaydetti:

"Ha zırt pırt tarafıma yolladığınız; ”Bu kadını mı destekliyorsun? PKK’lı, hain, terör destekçisine mi sahip çıkıyorsun” dediğiniz o fotoğrafa gelince… Bakın ben oturup arşivi tarasam şimdi… Bırakın 2011’i falan.2012’de, 2013’te, 2014’te ve hatta hatta bizzat şahit olduğum 2015 yılından öyle fotoğraflar çıkarıp önünüze koyarım ki… Utançtan yerin dibine girersiniz! Hatırladınız değil mi hani şu Öcalan’ın mektubunun okunduğu Diyarbakır’daki meşhur Nevroz mitingini? Neredeyse Sabah gazetesinin tüm yazar kadrosu oradaydık!

Hülasa… O gün rahmetli Savaş Ay’dan tutun da, bugün hala aynı gazetenin yazarı olan Mahmut Övür’e kadar hepimiz oradaydık. Mektup okunurken bangır bangır yayın yapmıştık A Haber’den… Tabii sadece Sabah Grubu da değil. İktidara yakın tüm gazeteler, TV kanalları tüm kadrolarıyla adeta çıkartma yapmıştı Diyarbakır’a. Niye peki? Çünkü memleketi idare eden irade o gün öyle olmasını istemişti. Arkamızda dev Abdullah Öcalan resimleri, PKK bayrakları olduğu halde TRT başta olmak üzere, ATV, A Haber, 24 TV, TV Net’te filan saatlerce canlı yayın yaptık. Yani diyeceğim şu ki; Beyhude uğraşınız! O günlerden bin tane fotoğraf da bulup çıkarsanız da Aynur’un itibarını zedeleyemezsiniz! Ayrıca şunu da ekleyeyim… Geriye gidip geçmişi kurcalamaya… O günlerden fotoğraflar bulup; “PKK’lı, terör destekçisi” bilmem ne diyerek uyarınıza gelmiyor diye insanlar hakkında dezenformasyon yapmaya, yaygara kopartmaya devam ederseniz eğer… İnanın siz zararlı çıkarsınız. Çünkü bugün hala birçoğu iktidara yakın medyada bulunan gazeteci, yazar, TV yorumcusu arkadaş sizin yüzünüzden sıkıntıya düşer."