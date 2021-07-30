HaberTürk yazarı Yılman: Burnumuzun dibindeki Yunanistan’ın bile 20 yangın söndürme uçağı var, Türkiye’de 3 tane! Onlar da kiralık!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, peş peşe çıkan ve 3. günde devam eden orman yangınlarına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Burnumuzun dibindeki Yunanistan’ın bile 20 yangın söndürme uçağı var. Ama Türkiye’de 3 tane! Onlar da kiralık. Bize ait olanlar sadece helikopterler" dedi. Yılman, helikopterlerin uçaklar kadar işlevsel olmadığına dikkat çekti.

Yılman, "Her yıl olduğu gibi geçen yıl da ihaleye çıkmış Tarım ve Orman Bakanlığı… Katılan 4 firmadan en pahalısı olan Rus şirket tercih edilmiş. Günlük 1,3 milyon liradan kiralama yapıyormuşuz. Niye kardeşim? Niye bunu yapıyoruz? Bu kadar mı aciziz? Dört bir yanı orman olan güzel ülkemizin yangın söndürme uçakları ile dev bir filosu niye yok da Rusya’ya şuraya buraya boyun eğiyoruz?" diye sordu.

Yılman, "Hadi onu geçtim… Elinde Kanada yapımı Bombardier CL-215 model 6 uçak bulunan Türk Hava Kurumu’nu niye yok sayıyoruz? Neden THK’nın uçaklarını kullanmak yerine yurtdışından milyonlarca lira ödeyip kiralama yapıyoruz? Kimi zengin etmeye çalışıyoruz?" ifadelerini kullandı.

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