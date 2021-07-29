HaberTürk yazarı Yılman: Bu ülkedeki Suriyelilerin hepsi kaçak göçmendir; bu durumda da idarecilerin yapması gereken bellidir!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Türkiye'deki Suriyelilerin ilk statü özelliğini kaybettiğini, mülteci, sığınmacı veya göçmen statüsünde olmadığını belirterek, "kaçak göçmen" olduğunu.

Yılman, "Türkiye Suriyeli/Afgan kaçak göçmenlerin cenneti mi?" başlıklı yazısında, Suriyelilerin Türkiye'ye geçici koruma/sığınmacı statüsü ile alındığını hatırlatarak, "Nedir peki geçici koruma statüsünün çerçevesi? Uluslararası literatürde, hayati risk taşıyan ve aciliyet gerektiren durumlarda sağlanan bir koruma biçimidir" dedi.

Yılman, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün dahi; 'Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler' ifadesiyle tanıdığı ve sayıları 5 milyondan fazla olan bu insanların reel olarak statüsü bu mu? Elbette ki değil! Bu gerekçeyle geldiler ama şu anda hepsi sağlanan bu olanağı keyfiliğe dönüştürmüş durumdalar. Ülkenin dört bir yanına dağılmış, yerleşmiş ve dilediğince yaşıyorlar. Bu artık geçici sığınma/korunma statüsü falan değil daha iyi bir yaşam arayışı ve amacıyla Türkiye’ye kitlesel yerleşme halini almış bir durumdur.

Bu ülkedeki Suriyeliler... Hayati bir risk taşımadığı için her bayramda elini kolunu sallayarak ülkesine giden ve bayram sonrasında da yine elini kolunu sallayarak Türkiye’ye dönen o insanlar...

Ne mültecidir ne sığınmacı ne göçmen ve ne de ülkeye ilk kabul edilişleri gibi geçici koruma statüsündedirler!

Hepsi ama hepsi artık o ilk statü özelliğini de kaybettiği için; kaçak göçmendir!

Ve bu durumda da idarecilerin yapması, alması gereken tavır net bellidir!

Kusura bakılmasın ama kimse Türkiye’yi üç kuruş para uğruna kaçak göçmenlerin keyfe keder gezdiği, dilediği gibi cirit attığı bir ülke gibi göremez, gösteremez!"