HaberTürk yazarı Yılman: Berat Albayrak’ın keyfi yerindeymiş, Erdoğan’la buzlar tamamen erimiş, bir kitap yazma niyeti varmış

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ından Instagram hesabından istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a yakın isimle görüştüğünü yazdı. Yılman, "Berat Albayrak’ın keyfi yerindeymiş, Erdoğan’la buzlar tamamen erimiş, bir kitap yazma niyeti varmış. Berat Albayrak’a yakın iki isimle görüştüm, kabine revizyonunda yer almayacak" düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Dün yazıyı yazmadan önce ona çok yakın bir iki kritik isimle telefon görüşmesi yaptım. Merakları gidermek için yazayım… Öğrendiğime göre keyfi yerindeymiş. Evine yakın bir semtte ofis tutmuş kendisine. Gün boyu o ofiste çalışıyormuş. Bir kitap yazma niyeti varmış. Zaten görüştüğüm isimler, tarafıma; 'O fikri hayata geçirmenin tam zamanı' deyip onun üzerinde yoğunlaştığını aktardı. Ancak konusu nedir, ne zaman biter işte onun yanıtını alamadım. Ha bu arada… Görevden ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarının çok bozuk olduğu filan öne sürülüyordu. Öyleydi. Ama buzlar tamamen erimiş." ifadesini kullandı.

Yılman şunları kaydetti:

"Maalesef izin vermediği için adını açıklayamadığım ancak Berat Albayrak ile sürekli irtibatta olduğuna emin olduğum kişi aynen şunları söylüyor Erdoğan ve Albayrak arasındaki ilişkiye dair; “Evet. Görevi bırakırken kendi başına karar vermiş olmasına Cumhurbaşkanı çok içerledi ama sonuçta et tırnaktan ayrılır mı? Böyle olmasını bekleyen çevreler var ama boşuna bu beklenti. Çünkü Tayyip Bey’le Berat Albayrak arasında çok özel bir hukuk, derin, kuvvetli bir bağ vardır. Onlar kayınpeder/damattan çok baba oğul gibidirler. Birbirine derin duygular besleyen baba oğul, ömrü billah küs kalır mı? Bu yöndeki söylentilerin tamamı palavradan ibaret. Kaldı ki Cumhurbaşkanı, İstanbul’da olduğu zamanlar neredeyse hemen her gün görüşüyorlar. Hatta ve hatta başta ekonomi olmak üzere birçok konuda da fikir alış verişinde bulunuyorlar. Bazı çevreler üzülecek belki bunu duyunca ama Sayın Cumhurbaşkanı, Berat Bey’in fikirlerine, öngörülerine sanıldığından daha fazla değer vermiştir ve bu yaklaşımı da asla değişmeyecektir!”

Özetle değerli okurlarım… Berat Albayrak’la ilgili; “Yeniden ekonomi bakanı ya da enerji bakanı olacak veya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımcısı pozisyonuna gelecek” söylentileri Albayrak’ın yakınlarına göre safsatadan ibaret. Ben de inanmıyorum resmi olarak bir göreve döneceğine ama bu, Albayrak’ın olası kabine revizyonu veya ekonomi başta olmak üzere Erdoğan’ın plan ve programlarında etkili olmayacağı anlamına da gelmez. Tamam dönmez…- Dönmez de... Ama dönmeden de etkili olur mu, işte orası biraz karışık…"