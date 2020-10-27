Sevilay Yılman'dan Suriyelilerin Taksim'deki eylemine tepki: Protesto veya gösteri için izin gerekmiyor mu?

Yazılarına son verildiği iddia edilen HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, sosyal medya hesabından, "Leş kargaları… Asparagasçılıkta usta bazıları üzülecek ama buradayım hâlâ" diyerek bugünkü yazısını paylaştı. Bir grup Suriyelinin İstanbul, Taksim'de Fransa karşıtı eylem düzenlemesine tepki gösteren Yılman, yetkililere, "Protesto veya gösteri için izin gerekmiyor mu?" diye sordu.

Söz konusu eylemlerden 'ürktüğünü' söyleyen Yılman, "Kendi vatandaşının üç kişi olup herhangi bir konuda üç kelime edilmesine izin verilmeyen ülkemde Suriyelilerin başlarında tek bir polis dahi olmadan sokaklarda tekbir atarak ve de üstelik kendi dillerinde yani Arapça bağırıp çağırmasını, ortalığı ayağa kaldırmasını anlamlandıramıyorum" ifadelerini kullandı.

Yetkililere Taksim'in İstanbul’daki Avrupalıların çoğunun lokasyonu olduğunu; oteller, konsolosluklar, yabancı okulların çoğunun burada bulunduğunu; aileleri ile yaşayan Fransız öğretmenlerin bulunduğunu hatırlatan Yılman, "Bu son günlerdeki gösterilerin, tamamını endişelendirdiğine dikkat çekiyorum. Allah korusun ama bir tanesinin burnu kanasa böyle bir sebepten dolayı biz bunun izahını dünyaya yapamayız!" sözlerini kaydetti.

Yılman'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın.