HaberTürk yazarı Sevilay Yılman: Barış Terkoğlu’nun da muhabirin de MİT'e operasyon çekmek amacıyla haber yaptığına inanmıyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Manisa muhabiri Hülya Kılınç’ın da tutuklanmalarına gerekçe gösterilen haberi Millî İstihbarat Teşkilatı'na operasyon çekmek amacıyla yazmadıkları görüşünü savundu.

Yılman, “Haber atlatma niyeti ile yapılmış bir öngörüsüzlük' denilebilir Terkoğlu ve ekibinin yaptığına ama; “Amaç devlet sırrını ifşa edip MİT’i itibarsızlaştırmak” denilemez! Kaldı ki zaten söz konusu haber daha öncesinden başka isimler tarafından üstelik de kimlikleri daha açık bir şekilde verilerek yayımlanmış." düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Ve hatta TBMM’nin bir üyesi olan İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından bir basın toplantısı ile şehit olan MİT mensubu ile ilgili detaylar tüm kamuoyuna duyurulmuş. Tabii bunun böyle olması demek Oda TV’nin de bu haberi kullanmasının bir hak olduğu anlamına gelmez! Ancak MİT gibi müstesna bir teşkilatımıza hainlik yapmayacak bir duruşu olduğu bilinen Barış Terkoğlu’nun sabahın köründe, saat 04.00’te evinden gözaltına alınması niye? Çok açık yazıyorum bana göre bu gözaltı uygulaması doğru olmamıştır." ifadesini kullandı.

Yılman yazısında şunları kaydetti:

Aksine kamuoyuna FETÖ’nün ülkeyi korku imparatorluğuna çevirdiği günleri anımsatmış ve “Ne oluyor? Eski günlere mi dönüyoruz?” dedirten, hepimizi ürküten bir fotoğraf verilmesine neden olmuştur.

Terkoğlu nerede olduğu net bilinen ve son dönemde yazdıkları ile yıldızı yükselen itibar sahibi bir gazetecidir.

Eğer MİT Yasası’na aykırı bir haber yapmış ise hakkında bir suç duyurusunda bulunulurdu ve kanuni haklar kullanılarak ifadeye çağrılabilirdi.

Giderdi de…

Cezası ne ise çekerdi de…

Hal böyle iken insanların kafasının allak bullak olmasına, iktidara yakınlığı ile bilinen birçok gazetecinin dahi fısıltıyla da olsa; “N’oluyoruz yahu!” demesine sebep olan bu acelecilik, şafak vaktinde gözaltı uygulaması filan…

Ne için?

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