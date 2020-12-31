HaberTürk yazarı Sarıkaya:  Yeni yıl, diplomaside de yeni bir dönemi başlatacak

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünkü yıllık basın değerlendirme toplantısının sonunda gördüğüm şu ki yeni yıl, diplomaside de yeni bir dönemi başlatacak.” görüşünü savundu.

Sarıkaya, “Türkiye başta komşuları ve müttefikleri olmak üzere ilişkilerini yeniden düzenlediği, yeniden yola koymanın yöntemini bulmak için çaba gösterdiği bir yıl olacak.Olmayanı da olduğu yerde bırakıp, yeni bir yol arayışına girecek.” düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, “Hatta bunun ilk adımları da atılmaya başlanmış… En iyi üç örneği de Mısır, İsrail ve Fransa…” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın