HaberTürk yazarı Sarıkaya: Türkiye-Fransa ilişkileri neredeyse 30 yıldır sağlıklı zeminde ilerlemedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasındaki gerilim sürerken HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara-Paris hattında ilişkilerin 30 yıldır sağlıklı zemine ilerlemediğini ifade etti.

Sarıkaya, en sıkıntılı dönemin François Mitterand’ın Cumhurbaşkanı olduğu 1990’lı yılların başında eşi Danielle Mitterand’ın Türkiye'ye yönelik tutumu ve Abdullah Öcalan için "kalbimde özel bir yeri var" demesiyle gerçekleştiğini ifade etti.

HaberTürk yazarı, bugünkü yazısında Mitterand ile Macron arasındaki Chirac ile Sarkozy döneminde de farklı gerekçelerden ilişkilerin iyi seyretmediğini vurguladı. Sarıkaya bu süreçte 4 kez boykot eylemi yaşandığına dikkat çekti.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

TÜRKİYE Fransa ilişkileri neredeyse 30 yıldır sağlıklı zeminde ilerlemedi.

İlişkilerin en iyi olduğu dönem dahi özünde ötelenmiş kriz barındırdı.

Bu kimi zaman Kürt, kimi zaman Ermeni, kimi zaman da radikal İslam, bazen de ötekinde aranan demokrasi ve insan hakları oldu.

En sıkıntılı dönemi ise François Mitterand’ın Cumhurbaşkanı olduğu 1990’lı yılların başında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Danielle Mitterand’ın Türkiye’ye yönelik tutumu, terör örgütü olduğu AB tarafından da kabul edilmesine karşın PKK’yı açıktan desteklemekle kalmayıp, Öcalan için de “Kalbimde özel bir yeri var” demesi ilişkilerin iyice kopmasına yol açtı.

Sonrası da sağlıklı yürümedi.

Sonrasındaki Chirac da parlak değildi ama ondan çok daha sorunlu yıllar Sarkozydönemiyle hortladı.

“Ermeni Soykırım” tasarısını parlamentosundan geçirmekle kalmayıp, Türkiye’nin AB yoluna taş koyma gayretleri ilişkileri sıkıntılı bir zemine taşıdı.

Sarkozy burada da durmadı, 2012’de Senato’dan geçirdiği “Ermeni Soykırımını İnkarının Cezalandırılması” yasası çıkardı; Fransa Anayasa Konseyi böyle bir yasayı kabullenmeyip iptal etti.

Yarışta kaybeden Sarkozy’nin koltuğuna oturan Sosyalist Parti adayı François Hollande dönemi de parlak geçmedi.

Sonrasında olduğu gibi Macron süreci de ayan beyan ortada…

Kısa bir arşiv taraması yaptım, her bir kriz döneminde dün gerçekleşen gelişmelere tanıklık edilmiş.

Öncesini bir kenara bıraksak dahi, 2000 yılından bu yana 4 kez boykot eylemi yaşanmış.