HaberTürk yazarı Sarıkaya: Türkiye’de uzun süredir görülmeyen IŞİD yeniden yüksek tehdit oluşturur mu?

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Taliban’ın zaferi ve Horasan DAEŞ’inin Kabil’de bombalı eylemlerinin, Suriye sahasına etkisi ne olur?Türkiye’de uzun süredir görülmeyen DAEŞ yeniden yüksek tehdit oluşturur mu? Güvenlik çalışan akademisyenler ve bölgeyi, DAEŞ ve radikal örgütleri bilen uzmanlarla bir süredir bu soruyu konuşuyorum. Bazılarının kaygıları yüksek..." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Taliban’ın zafer kazanmasının onları da benzer beklentiye iteceği ve eylemlerini arttıracağı görüşündeler; bunun bu bölgeye olumsuz etkisinin olacağını savunuyorlar. Hatta Taliban’ın yöntemlerini kullanarak bir süredir yerleşik olduğu İdlib dâhil, Libya, Çat, Sudan, Nijer, Mali gibi ülkelerde eylemlerini arttıracağını ileri sürüyorlar. Bunun Türkiye ve Mısır’a da yakın geçmişte olduğu gibi olumsuz yansıyacağı savını dile getiriyor. Gerekçesi de Taliban ve “Horasan DAEŞ’inin kuzenleri sayılan örgütlerin bu sahada bulunması. Hatta bazılarının bizzat Afganistan’da yetişip bu coğrafyaya gelmiş olmaları, onların burada daha da cesaretli eylemlere yöneleceği kaygısını yükseltiyor… Kendilerine de söyledim, aynı kanıyı taşımıyorum; tam tersi kısa süreliğine de olsa bu coğrafyayı boşaltacaklar. Hatta oraya gitmek için şu an can attıklarına eminim…" ifadesini kullandı.