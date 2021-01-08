HaberTürk yazarı Sarıkaya: Trump, bir daha gelmemek üzere gitmesine neden olan bu gerçek yüzleri sadece ABD toplumuna değil, bütün dünyaya gösterdi

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, ABD'de Trump destekçilerinin Kapitol baskınına ilişkin olarak, "Trump, bir daha gelmemek üzere gitmesine neden olan bu gerçek yüzleri sadece ABD toplumuna değil, bütün dünyaya gösterdi" yorumunu yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Önyargıları, komplo teorilerine inançları, üstün ırk olduklarına dönük gururlu kimlik eziklikleri hep aynıdır. Zaten dün gördüğümüz de bunun açık yansımasıdır. Trump, bir daha gelmemek üzere gitmesine neden olan bu gerçek yüzleri sadece ABD toplumuna değil, bütün dünyaya gösterdi…Bitişinin imzası gibiydi… Görünen o ki bu kesimden bıkanlar sadece eğitimli, kültürlü kesim değilmiş." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Cumhuriyetçilerin de kitlesel sabrını tüketmiş. Bunu Başkan Yardımcısı Pence de açık şekilde ortaya koydu, Cumhuriyetçilerin devlet malına zarar vermeyi aklından geçirmeyecek, klasik korumacı muhafazakar zihnini tekrar açığa çıkardı. Aslında gelecekteki Başkan adaylığının da yolunu bir nebze araladı. Bir nebze diyorum, çünkü bundan böyle demokrasi yaşananlar karşısında daha proaktif davranış sergilemezse popülizm çok daha sert gelir. Bu kez Trump’ın yanına Pence yerine daha popülist, otoriteryan kimlikleri getirir… Senato baskını sonrası yükselen cesaret yerini tekrar umutsuzluğa bırakır… Dünya daha da dayanılmaz, çekilmez hal alır…" ifadesini kullandı.