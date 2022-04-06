HaberTürk yazarı Sarıkaya: Sonbahar sonunda bir seçim olabilir ama bunu YSK’nın alımlarına yönelik gerekçeye dayandıran yanılır

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Sonbahar sonunda bir seçim olabilir ama bunu YSK’nın alımlarına yönelik gerekçeye dayandıran yanılır" yorumunu yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Son günlerde Yüksek Seçim Kurulu’nun çıktığı ihalelerden yola çıkanlara bakarsanız yaz başında seçim var… Onların hesabına göre, YSK’nın talebi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 23 Mart’ta iki farklı ihaleye çıktı. İlki oy verme kabinleri içindi… Diğeri ise ıstampa süngeri, mürekkebi, 500 bin adet mühür kartuşu ve 35 bin yumak kendir ipi ve mühür mumundan oluşuyordu. Bunların 180 gün içinde YSK’ya teslimi de öngörülüyordu. DMO son bir hafta içinde bir başka ihaleye daha çıktı; bu ihale de beyaz, mavi, sarı çeşitli ebatlarda oy pusulası ile sarı renkli ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımını kapsıyor. Beş kalem malzemenin toplam miktarı 21 bin 450 ton olarak belirlendi ve 15 Nisan’a kadar da teklif verilmesi için süre konuldu. Teslim için öngörülen zaman dilimi ise 6 ay yani en geç Eylül ayı… Buradan bakıldığında 60 gün de kanunun seçim süreci konulursa demek ki Kasım veya Aralık 2022’de seçim var öngörüsünde bulunulabilir. Sonbahar sonunda bir seçim olabilir ama bunu YSK’nın alımlarına yönelik gerekçeye dayandıran yanılır. Bu sadece bana ait bir tespit de değil." ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"CHP’nin temsilcisi, hatta 12 yıl ile YSK’daki en kıdemli siyasi parti temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da meseleye böyle bakıyor. Sadece o da değil, siyasi partilerin YSK’daki diğer temsilcileri ile de konuştum, onların da konuya bakışı benzer. Yani YSK’nın alımlarına bakarak iktidarın bir baskın seçim hazırlığı yaptığını ileri süren yanılır. Çünkü bu alımların yapılması kararını YSK’da bulunan siyasi parti temsilcileri birkaç ay önce gerçekleştirdikleri toplantıda almış. Yakupoğlu söze “Bir kişi yazıyor, diğeri sorgulamadan kopyala yapıştır yapıyor; bu şekilde yayılıp gidiyor” diye hayıflanarak girdi."