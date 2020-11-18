HaberTürk yazarı Sarıkaya:  Son dönem virüse yakalanan milletvekili sayısı 50’nin üzerinde, komisyon toplantıları yarıda kesilip PCR testine gidiliyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, son dönem Koronavirüs'e yakalanan milletvekili sayısının 50'nin üzerinde olduğunu belirterek, "O denli ki, komisyon toplantılarını yarıda kesiyor, milletvekillerinin koşar adım PCR testi yaptırmak için alt kattaki hastaneye koşmalarına yol açıyor." diye yazdı.

Sarıkaya, "En ilginç iki örneği de son birkaç günde yaşandı. Komisyon üyesi vekilin aktardığına göre ihtisas komisyonlarının birinde kanun teklifi üzerinde çalışırken yanındaki milletvekilinin cep telefonuna SMS mesajı düşmüş. Sakin bir şekilde telefonunu alıp mesaja baktığında sabah yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını görmüş ve hayretler içinde sesini yükseltmiş: 'Arkadaşlar testim pozitif çıktı…' Milletvekili arkadaşları yanından uzaklaşmakla kalmamış, test yaptırdığı halde neden komisyon toplantısına geldiğini sert bir üslupla sorgulamış. Toplantı sona ererken, toplu olarak aşağıda bulunan hastanenin yolunu tutup hepsi PCR testi sırasına girmiş…" ifadesini kullandı.