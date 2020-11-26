HaberTürk yazarı Sarıkaya: Seçim mevsimine erken girildiği doğrudur, ancak sandık henüz ufukta görünmüyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak, “Seçim mevsimine erken girildiği doğrudur, ancak sandığı henüz ufukta görünmüyor.” yorumunu yaptı.

Sarıkaya, "Erken seçimin olması için koşulların da oluşması gerekir.Bunun için de üç konu önemlidir... İlki ekonomik durum ki, ne iktidarı dinamik tutacak kadar iyi ne de muhalefeti iktidara taşıyacak kadar kötü… Herkes maaşını alıyor, alışverişini sıkıntılı da olsa yerine getirebiliyor; hatta dişinden tırnağından arttırıp, taksitle de olsa 10 bin lira üzerindeki cep telefonunu satın alma gücünü koruyor. Dolayısıyla piyasanın ve vatandaşın cep bütçesinin seçimi zorlayacak tarafı yok." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "İkincisi parlamento çoğunluğudur ki AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı bileşenleri olarak sağlam duruyor; parlamento çoğunluğuna yönelik bir kritik eşiğe inmiş dahi değiller. Sonuncusu da hükümet içi sorunlar; yeni sistem zaten buna izin vermiyor… Seçim mevsimine erken girildiği doğrudur, ancak sandığı henüz ufukta görünmüyor." görüşünü savundu.