HaberTürk yazarı Sarıkaya: Sabah bir durum değerlendirmesi yapılmış ve Kılıçdaroğlu tezkere konusunda karar değiştirmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Suriye- Irak tezkeresi oylamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabah kararını değiştirirerek 'hayır' oyu verdiklerini yazdı.

Sarıkaya yazısında, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Grup toplantısında dile getirene kadar kurmayları dahil, ortaklarının beklentisi aynıydı... CHP kurmaylarının ağırlıklı bölümünün Suriye ve Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2 yıl daha bulunmasına yönelik Tezkere’ye hayır oyu vereceklerinden haberleri yoktu. Hatta, son yapılan MYK toplantısında Tezkere’ye hayır verilmesi yönündeki görüş daha ağır basmış. Ancak hayır verilmesi durumunda nasıl bir tepki ile karşılaşacaklarına yönelik ikna edici konuşmalar karşısında Kılıçdaroğlu, “Evet verilecek gibi değil, ama başka çare de yok” yaklaşımı sergilemiş. Tezkerenin sert dille eleştirilmesi ve sonuçta evet oyu verilmesine yönelik bir görüş dile getirilmiş… Ancak dün sabah bir durum değerlendirmesi daha yapılmış ve CHP lideri Kılıçdaroğlu karar değiştirmiş. Tezkereye hayır verme yönündeki kararını da kurmaylarına Grup toplantısının hemen öncesinde dile getirmiş. İyi Parti’nin eş zamanlı bilgilendirildiğini söyleyemeyeceğim, çünkü Grup başkanvekilleri de kararı kuliste biz gazetecilerle birlikte öğrendi." ifadesini kullandı.

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