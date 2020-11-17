HaberTürk yazarı Sarıkaya reform paketinin detaylarını yazdı: İlk paket bütçeden sonra ilk adım ifade özgürlüğü olacak

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği hukuk ve ekonomi alanındaki reform paketinin detaylarını yazdı. Sarıkaya, "İlk paket bütçeden sonra ilk adım ifade özgürlüğü olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Sarıkaya, "Reform düzenlemeleri ile ilgili verilen tarih ise TBMM’deki bütçe görüşmelerinin sonrasına hedefleniyor.Belirttiklerine göre, Ocak ayıyla birlikte bir dizi yeni kanun düzenlemelerinin hızla TBMM’ye teklif olarak sunulacağı süreç başlayacak.Yine vurguladıklarına göre, ilk adımda ifade özgürlüğü, hakim teminatına ilişkin dile getirilen ancak son iki pakette yer bulamayan düzenlemeler gelecek.Muhtemel ki bunun hemen öncesinde 2019 Ocak ayında aslında açıklanması planlanan ancak son anda vazgeçilen İnsan Hakları Eylem Planına yönelik, AB’nin de beklediği bir dizi düzenleme hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı’nda çalışmaları devam eden İnsan Hakları Eylem Planı’nın bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması amaçlanmış. Hedef, AYM ve AİHM kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ilişkin etkili çözümler geliştirilmesi ve bir süredir ilişkilerin soğuk olduğu insan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası koruma mekanizmalarının gözlem ve raporlarının dikkate alınması…Hatta işbirliğine gitme yollarının geliştirilmesi…Ekonomi ile ilgili düzenlemeler ise muhtemel ki Perşembe günü Hazine ve Maliye, Adalet bakanları ile Merkez Bankası Başkanı’nın iş çevreleriyle yapacağı görüşme sonrasında gerçekleşecek.

Burada hedef, yatırımcıya güvence getiren düzenlemeler ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin uygulamada karşılaşılan zorlukların giderilmesi…"

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