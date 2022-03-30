HaberTürk yazarı Sarıkaya: Putin’i çok yakın tanıyan Cavit Çağlar’dan umarım taktik ve tavsiye almışlardır…

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Rusya - Ukrayna heyetlerinin görüşmesine ilişkin olarak, "İstanbul görüşmeleri Rus oligarklar için de bir umut. Putin’i çok yakın tanıyan Cavit Çağlar’dan umarım taktik ve tavsiye almışlardır…" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "İş adamlarının sorun çözümünde iyi bir solüsyon olduğunu aslında eski Devlet Bakanı, Türkiye’nin sayılı iş adamlarından Cavit Çağlar Rus uçağının düşürülmesi sonrası gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in buluşmasında önemli bir görev üstlendi... Uçak krizinin suhuletle çözümünde çıkardığı efora, sarf ettiği emeğe ve o süreçte neler çektiğine bizzat tanığım... Bunun için, dönemin Kazakistan Devlet Başkanı’nı da kişisel ilişkilerini kullanarak devreye nasıl soktuğunu ve soruna çözüm bulmak için ne gayretler sergilediğini biliyorum. Çağlar’ın müzakereleri yürütürken Demirel gibi bir büyük siyasetçinin yanında yetişmiş olması ve iş dünyasından gelen birikiminin önemli kazanımı vardı. Asıl önemli olan da ticaret, iş adamı zekasıyla pratik çözüm üretebilme yetisiydi. Ayrıca Çağlar’ın yatlarına ve mal varlığına batılı ülkelerin blokaj veya el koyması gibi bir derdi de yoktu. Milyon dolarlık yatlarını Türkiye’ye getiren Rus milyarder Roman Abromovich ise böyle bir baskı altında bu görevini yürütüyor." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Bu çözüme katkı mı sağlar, yoksa Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakın geçmişte rastlandığı gibi oligarklara karşı tepkisinin yükselmesine mi neden olur zaman gösterir. Ancak ne olursa olsun ABD’nin oligarklar üzerinden Moskova’ya baskı kurma taktiği işledi, ama beklediği sonuca götüremedi... Dolayısıyla İstanbul görüşmeleri Rus oligarklar için de bir umut. Putin’i çok yakın tanıyan Cavit Çağlar’dan umarım taktik ve tavsiye almışlardır…"