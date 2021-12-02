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Ekonomi

HaberTürk yazarı Sarıkaya: Politikanızı belirlemişseniz ertesi gün tersini yapmanızın adı piyasa ile inatlaşmadır

Merkez Bankası dün dövize müdahale ettiğini açıklamıştı

02 Aralık 2021 10:05

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle buluşarak düşük faiz vurgusu yaptığı toplantı sonrası Merkez Bankası'nın dövize müdahalesini eleştirdi. 

"İlkeler nerede" diye soran Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda, piyasanın en önemli aktörleri banka genel müdürlerini toplayıp, 'yüksek kur, düşük faiz ayrılmaz ilkemizdir' deyip, bunu bir de hükümetin en etkin ağzından açıklayıp, politikanızı belirlemişseniz, ertesi gün tersini yapmanızın adı piyasa ile inatlaşmadır. Böyle durumda kur yükseleceği kadar yükselir, sizin müdahaleniz de bir sünger anda emilir… Örnek mi; 1994’ten bugüne kadar yapılan benzer müdahalelere bakın yeter… Bakan değiştirmek de fayda etmez... Piyasa yılkı at gibidir, inatlaştıkça şaha kalkar…" 

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