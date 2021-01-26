HaberTürk yazarı Sarıkaya: MHP’nin önerdiği sistem, BBP veya Vatan Partisi’nin, kendi kimliği ile Cumhur ittifakı içinde yer almaması demek

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, TBMM’nin son yıllardaki en yoğun dönemine tanıklık edileceğini belirterek seçim yasasındaki değişim hazırlığını yazdı. Sarıkaya, "MHP’nin önerdiği sistem, BBP veya Vatan Partisi’nin, kendi kimliği ile Cumhur ittifakı içinde yer almaması demek" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Türkiye barajının ittifak yapacak partilere uygulanması da bir başka kırılmaya yol açıyor…MHP’nin önerdiği bu sistemin hayata geçmesi halinde örneğin BBP parti kimliği ile Cumhur İttifakı içinde yer alamaz hale geliyor. Çünkü Türkiye barajı %5’e indirilse dahi, partilerin aldığı oy bu orana ulaşmamış ise ittifaka katılmaları imkânsız olacak. Bu da BBP veya Vatan Partisi’nin, kendi kimliği ile Cumhur ittifakı içinde yer almaması demek. Ya da Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin de Millet İttifakı içinde bulunması veya işbirliğine girmesinin imkânsızlaşması…" yorumunu yaptı.

Sarıkaya, "Bütün bunlara MHP’nin karşı olduğunu açıkça dile getirdiği daraltılmış bölge sistemi eklendiğinde durum çok daha karmaşık hal alıyor. Başta da belirttiğim gibi, uyum yasaları kapsamında Anayasa değişikliğinin zorunlu kıldığı Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarındaki düzenlemenin bu dönem yapılması şart… Zaten bu dönem yapılmazsa gelecek yıl hayata geçirilmesinin olanağı yok, çünkü seçim kanunlarında yapılan değişikliğin bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanması Anayasa gereği mümkün değil… Gelecek yasama yılına da bırakılması risk almak demek…" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Birinin kazancının, diğerinin otomatik kaybı haline döneceği düzenleme ister istemez ittifakların açmazını da büyütüyor. Mevcut durum korumaya kalkıldığında ise Başkanlık Sisteminden beklenen amaç hasıl olmuyor." ifadesini kullandı.