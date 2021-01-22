HaberTürk yazarı Sarıkaya: MHP’de kendilerine danışılmadan ve kesin onay alınmadan AK Parti’nin adım atmayacağı kanaati hâkim

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin getirmek istediği daraltılmış bölge uygulamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiğini yazdı. Sarıkaya, "MHP’de kendilerine danışılmadan ve kesin onay alınmadan AK Parti’nin adım atmayacağı kanaati hâkim" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "Buna rağmen yapılabilir mi? MHP’de kendilerine danışılmadan ve kesin onay alınmadan AK Parti’nin adım atmayacağı kanaati hâkim. Ayrıca yapılan Anayasa değişikliğine uyum kapsamında yapılması zorunlu olan Seçim Kanunu’ndaki değişiklik halinde, bunun uygulanabilmesi için bir yıla ihtiyaç var. Eğer Mart ayında bir düzenleme yapılacaksa bunun 2022 Mart’ından önce uygulanmasının şansı yok." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Dolayısıyla hem düzenlemeyi getirip hem de uygulamayacağı düşünülmeyeceğine göre bir yıl içinde bir seçimin yapılmasının, yani erken genel seçimin de olasılığı görülmüyor." ifadesini kullandı.