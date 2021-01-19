HaberTürk yazarı Sarıkaya: Mart ayına kadar AB ile sıkı temas süreçlerine tanıklık edeceğiz

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Bu ay boyunca, hatta Mart’a kadar AB ile sıkı temas süreçlerine tanıklık edeceğiz." görüşünü savundu.

Sarıkaya, "İlk adımı geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile buluşmasıyla atıldı. Bunu kendisinin de vurguladığı gibi 'ani bir şekilde gelişen' Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Ankara ziyareti oldu.Bunu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Brüksel gezisi takip edecek, ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in birlikte gerçekleştireceği Türkiye ziyareti ile devam edecek." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Hepsinin gerisinde yatan neden de bir süredir Ankara’da altı çizilen, kör topal ilerleyen AB ile müzakere sürecinin yeni bir raya oturtulması… Hemen belirteyim, bu yeni rayın döşeli olduğu güzergah AB’ye tam üyeliğe götürmüyor; tam tersine oradan uzaklaştırıyor ama ilişkileri taşınabilir hale getiriyor. Tam üyelik müzakere sürecinin döşeli olduğu rayları da kimse yerinden sökmek istemiyor… Gerekli olursa kullanılmak için üzerinde tren işlemez şekilde bırakmayı hedefliyor. Ankara ise Gümrük Birliği, vize serbestisi, Suriyeliler için ekonomik paketin yeniden düzenlenip, ödeme koşullarının kesin karara bağlanması, Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi ve KKTC’nin de tam yetki ile katılması dahil birçok konuda adım atılmasını istiyor." ifadesini kullandı.