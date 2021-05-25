HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu’nun twitch yayınından beklediklerinden daha yüksek dönüş elde edilmesi kendilerini cesaretlendirmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun twitch'te yayına çıkmasına ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu’nun twitch yayınından beklediklerinden daha yüksek dönüş elde edilmesi de kendilerini cesaretlendirmiş" dedi.

Sarıkaya, "Bugüne kadar sınıfsal ideoloji üzerine kurulu politikaya odaklanan CHP, yeni bir yol ayrımına mı geldi? Emeğe dayalı sınıfsal bütüncül bakış yerine, onların bölümlenmiş, ayrıştırılmış yapılarına odaklanma yoluna mı gidecek? Yani, apartman görevlisi, emekli, esnaf gibi alt segmentlere bölerek daha çabuk ulaşmanın arayışı mı?" diye sordu.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"CHP’nin konunun taraflarıyla sohbetlerimden anlıyorum ki ikincisi daha baskın... Doğrudan sınıfsal propaganda yerine, meslekler, gruplar üzerinden yapılan söylemin daha etkili olduğu görülmüş. İdeolojisi nötr sosyoekonomik kesimlere ulaşmanın en kolay yolu olduğu fark edilmiş. Son dönem Z kuşağı diye anılan kesime yönelik yoğunlaşma da buradan kaynaklanmış.

Kılıçdaroğlu’nun twitch yayınından beklediklerinden daha yüksek dönüş elde edilmesi de kendilerini cesaretlendirmiş. CHP bir süredir yeni sosyal medya uygulamalarını deniyor; Kılıçdaroğlu’nun mutfak sohbeti, eşinin börek hazırlığına desteği, gençlerle video konferans aracılığıyla buluşması da bunun uygulamaları arasındaydı. İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak önderliğindeki grup, bir süredir yeni propaganda modelini uygulamaktaydı. Son örneği de 'Demokrat Kemal amca' yaklaşımıyla twitch alanında uygulandı. Devamını getirmekte de kararlılar. CHP’nin bugünkü politika yapıcıları böyle düşünebilir, ancak içerden ciddi itiraz var."

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