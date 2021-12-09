HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu’nun son çıkışlarıyla cam tavanı çatlattığı ve kırmak üzere olduğu görüşü hâkim

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kısaca 'cam tavanı kırmak' diye tanımlanan bu metafora göre Kılıçdaroğlu yıllardır aşılamayan %25’te partisini tutan tavan oylarını aşmanın peşinde." görüşünü savundu. Sarıkaya, "Kılıçdaroğlu’nun son çıkışlarıyla cam tavanı çatlattığı ve kırmak üzere olduğu görüşü hâkim" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Bir cam tavan varmış gibi partinin oyları gelip orada duruyor ve en fazla %26’ya kadar esneme gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun son çıkışları ile bu cam tavanı çatlattığı ve kırmak üzere olduğu görüşü hakim… Adaylık tartışmalarının buna katkı verdiği, parti tabanını dinamik tuttuğu, üyelere özgüven getirdiğine yönelik gözlemlerini de sıralıyorlar. Dolayısıyla kesin aday demiyorlar ancak toplumda kabul görmesi, seçimi kazanacak bir durum yaratması halinde de İyi Parti ile de görüşerek yola devam edeceğine vurgu yapıyorlar. Yani, olursa ne ala, olmazsa da bir başkasıyla anlayışı hakim… Olmazsa akıllarında bir isim var mı derseniz… Sanki var gibi…" ifadesini kullandı.