HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu’nun böyle bir çıkış yapacağından kurmaylarının büyük bölümünün haberi yoktu

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partililere seslendiği konuşmasında kurmaylarının büyük bölümünün haberi olmadığını yazdı.

Sarıkaya yazısında, "Nitekim konuşma sonrası konuştuğum Genel Başkan yardımcıları dahil parti yöneticilerinin bazıları ile yaptığım sohbetten de gördüm ki konudan bilgi sahibi değil. Aktarıldığına göre evde elektrik olmadığı için son dönem geç çıktığı Genel Merkez’de birkaç kurmayı ile birlikte metni bizzat kaleme almış. Metin üzerinde epey bir uğraş vermiş. Buna da önceki gün mahkemenin açıkladığı Gezi Parkı kararı neden olmuş; bu çıkışı yapması gerektiğini belirterek yola koyulmuş. Geçmişte benzer durumlar karşısında CHP tabanından gelen tepkiler ve beklentiler de aslında benzer bir çıkışın yapılması yönünde olmuştu." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya, "Bu açıdan olması gerekeni yerine getirdi. Konuşmasına birlikte hareket ettiği 6’lı masanın yaklaşımını aktarmadan önce iki noktaya dikkat çekmek isterim." ifadesini kullandı.