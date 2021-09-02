HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın, bu gibilerin yarattığı sorun CHP'nin mütedeyyin Anadolu insanına ulaşmasını engelliyor

HaberTürk yazar Muharrem Sarıkaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çocuğu olmadığını söyleyerek kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili olarak anlattığı 'anı'ya dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın CHP'de bu gibilerin yarattığı sorun CHP'nin mütedeyyin Anadolu insanına ulaşmasını engelliyor..." dedi.

Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Buna Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisinden tüp bebek için yardım isteyen başörtülü bir kadının durumunu aktardığı, insanın içini bulandıran kendi bilinç altını dışa vuran durumu eklendiğinde, içinden çıkılmaz hal alıyor.

İttifakta yaratmak istediği "çıktı ittifakı", Tanju Özcan'ın patavatsız, hödük, şımarık çıktısına döşünüyor; muhafazakar insanları kendinden soğutuyor.

CHP'nin başörtüsü, türban ile meselesi mi kaldı?

Tüp bebek sahibi olmak, evlada kavuşabilmek için çırpınan, derdine çözüm arayan muhtacın durumunu cümle aleme anlatmanın ne anlamı var?

Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın CHP'de bu gibilerin yarattığı sorun CHP'nin mütedeyyin Anadolu insanına ulaşmasını engelliyor...

İttifak yaptığı kitleleri yaralıyor..."

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